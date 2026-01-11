Soymilk, beer giyarok nga wa bayri; gidakop

Lalaki nga nanguhag flavored beer, soyamilk ug Wet Wipes ang nabalhog sa Naga City Police station human masakpan sa mga kawani sa usa ka 24/7 nga convenience store nga nahimutang sa Barangay Langtad sa siyudad sa Naga alas 5:00 sa buntag, Sabado, Enero 10, 2026.
Ang suspek giila nga si Juan De Guzman, hingkod ang pangedaron nga taga dakbayan sa Toledo, probinsya sa Sugbo.
Sa imbestigasyon sa Naga City Police Station nga mikuha og vitamilk ug flavored beer ang suspek lakip na ang usa ka wet wipes nga iyang gamiton sa pagpahid sa iyang nawong ug lawas.
Giinom una niya ang vitamilk ug ang flavored beer sa sulod sa tindahan ug sa dihang padung na mahurot ang flavored beer migawas kini sa tindahan nga wala bayri ang iyang gikuha.
Tungod niini, gipa-hold ang maong suspek sa mga kawani ug nanawag og mga polis sa siyudad sa Naga aron i-turnover.
Sa dihang gipangutana nganong wala niya bayri ang maong mga paninda, mibutyag kini nga wala siyay kwarta nga ikabayad. Kasong pagpangawat ang giandam sa kapulisan batok sa suspek. / AYB