SP Cebu City gilaslasan og P500M sa ilang pundo

Gilaslasan ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña og P500 milyunes ang budget sa Sangguniang Panlungsod (SP), sa Secretariat, ug sa Office of the Vice Mayor (VMO) alang sa tuig 2026.
Ang kinatibuk-ang na-save nga kuwarta ibalhin sa mga programa nga direkta nga makatabang sa mga ordinaryong residente, sama sa mga tambal, mga scholar sa siyudad, ug hinabang alang sa mga senior citizen.
Ang kinatibuk-ang gahin alang sa SP, Secretariat, ug VMO mokunhod gikan sa P925 milyunes karong tuiga ngadto sa P415 milyunes sa 2026.
Kini dakong pagkunhod nga moabot P512 milyunes, o kapin sa 50 porsyento.
Matod ni Osmeña nga ang “walay pulos nga vanity projects sama sa Vice Mayor’s Portrait Gallery nga gisugyot sa usa ka opisyal nga mahiligon og BYD nga nagbutang og standee sa iyang kaugalingon sa matag entrada ug eskina sa City Hall” giputol na.
Gikunhoran og 54 porsyento, gikan sa P606 milyunes nga budget sa 2025 ngadto nalang sa P284 milyunes sa 2026.
Ang mga dagkong butang nga gikuha naglakip sa P168M gikan sa Legislative Support Fund Program, P100M gikan sa Comprehensive Capital Development Program, ug P50M gikan sa giplano nga Archives Building construction.
Apan, aduna’y P30M nga gahin nga gibilin alang sa pag-install og solar panels sa Legislative Building, usa sa mga prayoridad nga proyekto ni Mayor Nestor Archival.
Gikunhoran og 73 porsyento, gikan sa P179 milyunes sa 2025 ngadto nalang sa P49 milyunes sa 2026.
Ang mga gitangtang nga pondo naglakip sa P80M alang sa renovation sa Legislative Building sa City Hall ug P20M alang sa Vice Mayor’s Gallery.
Gikunhoran og 42 porsyento, gikan sa P140 milyunes sa 2025 ngadto nalang sa P82 milyunes sa 2026.
Ang P77M nga kantidad sa galastuhan giputol gikan sa Other Maintenance and Operating Expenses (OMOE) budget, lakip na ang gahin alang sa pag-hire og mga job order (JO), packed meals, pagkaon, ug venue functions.
Bisan pa sa mga paglaslas, ang 2026 nga budget sa VMO aduna gihapoy mga bag-ong inisyatibo sama sa “Mayor of the Night” program, ang Fund Finding Commission, ug usa ka 24/7 Help Desk.
Niingon si Osmeña sa konseho niadtong Miyerkules, Septiyembre 10, nga tinuyo niya nga wa pun-a ang pipila ka permanenteng posisyon o plantilla sa iyang opisina aron makatabang sa pagkunhod sa gasto taliwala sa kahugot sa pinansyal nga sitwasyon sa siyudad.
Gipasabot ni Osmeña nga ang mga pundo nga natigum kinahanglan nga moadto sa mga programa nga direkta nga makatabang sa mga tawo nga kasagaran wa magahini sa gobiyerno. / CAV