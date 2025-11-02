SP mopahigayon og parliamentary seminar alang sa SK

Aron palig-unon ang partisipasyon sa kabatan-onan sa lokal nga panggobiyerno, ang Provincial Board (Sangguniang Panlalawigan) sa Sugbo mopahigayon og usa ka seminar sa tibuok probinsya karong Nobiyembre, aron bansayon ang mga opisyal sa Sangguniang Kabataan (SK) sa saktong parliamentary procedures ug trabaho sa lehislatura.
Sa usa ka interbyu sa SunStar Cebu niadtong Miyerkules, Oktubre 29, 2025, si Bise Gobernador Glenn Anthony Soco niingon nga ang inisyatiba nagtumong sa pagpalambo sa pagsabot sa SK kon unsaon pagpahigayon og sessions, paghimo og mga ordinansa, ug pagpasa og mga resolusyon nga makahatag og malungtarong epekto sa ilang tagsatagsa ka mga barangay.
“The SK is an important arm of government that represents the youth. It’s a formal organization that needs guidance and support. We in the legislative department can share our knowledge and expertise,” matod ni Soco.
Si Soco, kinsa usa ka kanhi SK chairman, niingon nga daghang mga konseho sa kabatan-unan ang naglisod gihapon sa teknikal nga aspeto sa proseso sa lehislatura.
Gilauman nga matubag kini sa seminar pinaagi sa practical learning sessions nga pangunahan sa resource persons gikan sa Provincial Board.
Dugang pa niya nga ang Kagamhanan sa Probinsya makig-alayon sa mga lider sa SK Federation aron maseguro nga ang mga partisipante gikan sa lainlaing mga lungsod ug siyudad makaapil sa training.
Matod sa Department of the Interior and Local Government (DILG), ang SK Reform Act (Republic Act 10742) naghatag og katungod sa mga konseho sa SK sa paghimo og mga resolusyon ug mga ordinansa, lakip na niadtong nag-aprubar sa ilang annual budget.
Ang maong katin-awan importante, matod ni Soco, tungod kay makatabang kini sa mga lider sa kabatan-unan nga saktong mapatuman ang mga programa nga gisuportahan sa legal nga mga lakang sa level sa barangay. / CDF