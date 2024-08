Spaghetti wires mawala na sa Cebu City

Kinahanglang i-instalar na ilawom sa yuta ang tanang electric, telecommunications, television/cable entities ug uban pa sa Dakbayan sa Sugbo human naaprubahan sa konseho ang ordinansa kabahin niini niadtong Agusto 14, 2024.

Sa usa ka opisyal nga dokumento, ang nagpasaka sa ordinansa nga si Konsehal Jerry Guardo nipasabot nga ning maong proyekto, maprotektahan ang power lines/wires, cable ug cords gikan sa natural nga kalamidad ug mapugngan o malimitahan sab niini ang blackouts.

Nidugang si Guardo nga luwas ug kasaligan ang pagtaod og underground lines ug cables.

Sa usa ka interbyu, gipaneguro ni Guardo nga dili maapektuhan ang underground wirings kon adunay baha.

“Ang kanang issue sa flooding, its only on the surface of the road. But kani, underground installation ni siya, dili ra ma apektohan sa baha,” matod ni Guardo.

Gitataw ni Guardo nga ang gitutokan og maayo sa underground wiring mao ang telco wires gumikan kay 60% niini dili na live.

Nagkanayon si Guardo nga sa kasamtangan, tutokan ning maong proyekto ang mayorihiyang kadalanan sama sa N. Bacalso St., South Road Properties, Colon St., Jones Ave., V. Rama, ug uban pa gumikan kay makita ning maong mga dapit ang daghang telco wires.

“Although the ordinance covers the electrical wires and telco wires, our main focus for now is to really put the telco wires underground kay mao may pinakabaga kaayo, pinakahugaw tan-awon sa palibot,” pasabot ni Guardo.

“The electrical wires would be for separate contract and agreements.”

Giklaro ni Guardo nga sa higayon nga itaod na ang underground telco wires, wala ra’y mahitabong power disruption tungod kay lahi man kini sa electrical wires.

Kabahin sa pundo, nagkanayon si Guardo nga makigtambayayong ang gobiyerno sa pribadong sektor.

Matod ni Guardo nga sa dili pa mahuman ang tuig 2024, hayan kinahanglang makakita na sila og contractor aron masugdan na ang proyekto.

Gitataw ni Guardo nga dili kini lisod gumikan kay ang telco companies naggamit na man og fiber optic wirings nga nipis kaayo.

“I don’t think maghuot siya sa underground,” pasabot ni Guardo.

Ang mapiling contractor mao na sab ang modumala sa maintainance sa proyekto.

Si Konsehal Nestor Archival Sr. niingon nga nindot man tuod kining maong ideya apan ning puntoha, dili makahatag kini og dili maayong epekto hilabi na sa mga konsumidor.

“This is a very good idea; this is the best idea. But right now, if you’re going to put all the electrical underground, all the expenses will be paid by all of us,” pasabot ni Archival.

“It should be noted, it is very clear that it is capital expense. And according to the law, all capital expense for distribution companies should be charged to the consumers.”

Apan gitino ni Guardo nga adunay lahi nga implementasyon ang kabahin sa electric wire ug tutokan una ning maong proyekto ang telco wites.

Sa iyang bahin, si Konehal Jocelyn Pesquera nga angayan na nga i-implementar ang proyekto ug kinahanglang mo-invest ang Dakbayan sa Sugbo niini.

“That will be part of the payment of the utility companies to pay their payments on franchise stocks. That is precisely why they are paying franchise stocks because they are allowed to utilize government properties,” pasabot ni Pesquera. / JPS