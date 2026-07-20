Spain kampyon sa world cup!

Nahimong bayani si Ferran Torres sa Spain human niya napasulod ang nakapadaog nga extra-time goal batok sa defending champion Argentina, 1-0, sa finals sa FIFA World Cup kagahapon, Lunes, Hulyo 20, 2026 (PH time), sa East Rutherford sa New Jersey, USA.
Si Torres kinsa nakasulod sa duwa sa ika-62 minutos isip puli ni Mikel Oyarzabal, nakamugna sa close-range goal sa ika-106 minutos human giulo ni Nicol Willians ang bola paingon ngadto kaniya.
Niadtong higayona, ang Argentina aduna na lang 10 ka mga magduduwa human natawagan og red card si Enzo Fernandez sa iyang grabe nga pag-foul kang Pau Cubarsi sa ika-90 minutos.
"The goal belonged to 47 million people. It wasn't just mine or the 26 players. Destiny was written, and it was meant for us to win far away from our people," matod ni Torres kinsa nakahatag sa ikaduhang World Cup title sa Spain.
Kon buot hunahunaon, tataw nga mas determinado ang Spain gumikan kay dili na maihap sa tudlo ang mga oportunidad nga puwede silang maka-goal apan kanunay lang kini masanta sa goal keeper sa Argentina nga si Emiliano Martinez kinsa nakahimo og 11 saves, record sa World Cup finals.
Sa ilang bahin, ang Argentina nakakuha lang og kahigayunan nga maka-goal sa ika-117 minutos pinaagi sa ilang pambatong si Lionel Messi nga makatabla unta sa duwa apan nasanta kini.
Si Messi kinsa maoy labing unang nahimong starter sa tulo ka World Cup finals ug labing edaran nga outfield player nga nahimong starter sa World Cup finals, nipadayag sa iyang dakong kagul-anan ug nakahilak kini human sa ilang kapakyasan.
"I feel sad. They were better, to be honest," matod ni Messi kinsa posibleng dili na mobalik pagduwa sa World Cup nga ipahigayon matag upat ka tuig.
Si Messi nahiluna sa ikaduhang puwesto sa all-time leading scorer nga adunay 21 ka goals sunod ni Kylian Mbappe sa France nga adunay 22 ka goals.
Ang Argentina nga nagtinguha unta nga maghimong labing unang back-to-back World Cup champions gikan niadtong 1962 Brazil squad, tataw nga lupig gyud sila sa puwersa ug mismong ang ilang coach nga si Lionel Scaloni niangkon niini.
"They were better, that's the truth. But I'll cherish on to an enormous memory of this group and what they've done, of what it's worth to get this far," matod ni Scaloni.
Ang Spain nagkinahanglan sab og extra time dihang naangkon nila ang ilang labing unang World Cup title niadtong 2010 pinaagi sa pagbuntog sa South Africa, 1-0. /Gikan sa wires