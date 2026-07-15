Spain miabante sa World Cup finals

Gipakaging sa Spain sa semis ang grabe ka inilog nga France, 2-0, aron pagsakmit og puwesto sa finals sa FIFA World Cup kagahapon, Miyerkules, Hulyo 15, 2026 (PH time), sa Arlington, USA.
Mao kini ang labing unang higayon nga nakabalik ang Spain sa finals human nila nalangkat ang kampyunato ning prestihiyusong kompetisyon niadtong 2010.
“Today we faced one of the best national teams in the world, but in front of them they had the best team in the world. That is different,” asoy ni Spain coach Luis de la Fuente.
Sa finals, kontrahon sa Spain ang modaog sa laing semis nga sangka tali sa defending champion Argentina ug England karong Lunes, Hulyo 20. / Gikan sa wires