Spanish footballer namatay human gikabangga ang kontrang goalkeeper

Nakabsan sa kinabuhi si Tenerife striker Jesus de Miguel niadtong Martes, Nobiyembre 3, 2026, human gikabangga niini og kusog si FC Andorra goalkeeper Jesus Owono atol sa Spanish second-division match.
“Broken with pain, with a lump in our throat and unable to believe this is real, CD Tenerife announces the tragic death, at 8:00 am (0700 GMT), of Jesus de Miguel Alameda,” opsiyal nga pamahayag sa Tenerife.
Si De Miguel, 30, kusog nga nidagan nga naggukod sa naglupad nga bola paingon sa goal unya kusog sab nga nagdagan si Owono nga nisugat kang De Miguel dihang nahitabo ang ilang panagbangga.
Ang kapulisan sa Spain padayon pa sa paghimo og imbestigasyon kon unsa gyu’y nahitabo apan makita sa video nga naigo ang dughan ni De Miguel sa tuhod ni Owono atol sa ilang panagbangga.
Nadala pa sa ospital si De Miguel ug gisulod sa intensive care unit apan nakabsan ra gihapon kini sa kinabuhi.
Sa taho sa Spanish media, cardiac arrest ang hinungdan sa kamatayon ni De Miguel, nga gituohang resulta sa grabeng bun-og nga nasinati niini atol sa panagbangga. / Gikan sa wires