Spence di kinahanglan og tune-up bout

Gitataw ni American Errol Spence Jr. nga dili siya gusto og tune-up bout hinungdan nga nakadesisyon siyang kontrahon sa sunod niyang tahas karong Oktubre, 2024 ang kababayang si Sebastian Fundora, tag-iya sa World Boxing Council (WBC) ug World Boxing Organization (WBO) super welterweight titles.

Sulod na sab sa 14 ka mga buwan nga wala nakaaway si Spence gikan niadtong na-TKO siya sa 9th round batok kang Terence Crawford sa inilugay sa world undisputed welterweight title.

Alang sa kadaghanan, angay untang mosagubang og tune-up fight si Spence una kini mohamag og sama’g kalidad ni Fundora apan lahi ang panglantaw niini.

Gihimong ehemplo ni Spence ang iyang kadaugan batok kang Danny Garcia niadtong Disyembre, 2020, nga napahigayon og 14 ka mga buwan human siya nakasinati og car crush nga diriyot nikalas sa iyang kinabuhi.

“Nobody forced me to fight Danny Garcia. I coulda took a tune-up. But I wanted somebody dangerous who’s gonna keep me focused and keep me in the gym and training hard,” pasabot pa ni Spence.

Gipasalig ni Spence nga inig abot sa gikatakdang petsa, andam ug masaligon siyang modaog batok kang Fundora.

Si Spence naggunit og 28-1, 22KOs nga rekord samtang si Fundora adunay 21-1-1, 13KOs nga baraha. / ESL