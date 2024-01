Spence mitataw nga di pa siya moretiro

Gigamit ni kanhi world champion Errol Spence Jr. ang X account (kanhi Twitter) aron ipadayag nga wala pa siya’y plano nga moretiro.

Human niya nasinati ang la­bing una niyang pilde niadtong Hulyo 29, 2023 diin nasugamak siya sa 9th round TKO batok ni Terence Crawford sa ilang welterweight unification bout, aduna’y mga miingon nga angay na siyang moretiro.

Nabanhaw kining ma­ong ide­ya human nag-post si Spence sa social media nga niagi siya og cataract surgery, nga gituohang niresulta sa bun-og nga iyang nasinati batok ni Crawford.

Apan dali kining gisalikway ni Spence, kinsa nag-edad og 33.

“All that said, you can kill the retirement sh!t though. Yeah, I got my ass beat – sh!t was past due. I didn’t live exactly like a boxer for the most part,” mensahe ni Spence nga napatik sa www.boxingscene.com.