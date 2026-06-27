'Spider-Man' moluwas sa Wizards

Halos 50 ka tuig sukad kataposang nakatilaw og 50 ka daog sa usa ka season ang Washington Wizards. Apan sa ilang labing bag-ong nakuha, dako ang paglaum sa prangkisa nga nakaplagan na gyud nila ang "basketball hero" nga dugay na nilang gihandom.
Gipili sa Washington ang 6-foot-9 forward nga si AJ Dybantsa isip No. 1 overall pick sa National Basketball Association (NBA) Draft, sa tinguha nga balihon ang dagan sa nasunog nga prangkisa nga nakakuha lang og 17 ka daog sa miaging 2025-2026 NBA season.
Bata pa lang, idolo na kaayo ni Dybantsa ang fictional superhero nga si Spider-Man, ug kini mismo ang rason nganong nakakat-on siya og duwa’g basketball.
Kini nga rookie, nga nag-average og 25.5 puntos sa National Collegiate Athletic Association (NCAA), maoy gilauman nga modala sa papel nga tinuod nga bayani para sa Wizards sa mosunod nga season sa NBA.
“I loved Spider-Man growing up. So I just started shooting from my bed with this miniature ball. Then I started playing in the YMCA leagues, ended up falling in love with the game,” batbat ni Dybantsa. “So Spider-Man is the reason why I love basketball.”
Naabot na si Dybantsa sa Washington ug dako ang pag-welcome kaniya sa Wizards. Nasayod siya sa iyang kaugalingon kung unsa ka kaagi sa Wizards sa mga milabay nga tuig.
“Nothing comes easy, but I want to be a piece of the puzzle that is part of the rebuild,” he said. “Obviously, Wizards fans have been waiting for a long time.”
Kini ang unang higayon nga nakakuha og No. 1 pick sa NBA Draft ang Wizards sukad niadtong 2010, diin ilang gipili ang all-around point guard nga si John Wall. Sa wala pa si Wall, ang laing nahimong first pick sa Wizards mao ang big man nga si Kwame Brown niadtong 2001.
Nag-average si Dybantsa og 25.5 puntos kada duwa sa kolehiyo, ug siya ang nahimong unang freshman nga nangulo sa tibuok college basketball sa USA sa scoring sukad season 2017-18. / RSC