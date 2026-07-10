‘Spiderman’ milatay sa atop milikay sa ronda, nasikop

Natarantar ang usa ka alyas "Spiderman" hinungdan nga naglayat-layat kini sa mga atop sa iyang mga silingan hangtod nga naposasan sa kapulisan niadtong Huwebes sa hapon, Hulyo 9, 2026, sa Sityo Torre, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek nga si alyas Spiderman, 28 anyos, ulitawo nagtrabaho isip pintor kasamtangan karong gitanggong sa Inayawan Police Station samtang giandam ang tukmang kaso batok kaniya.
Sa pakighinabi sa SuperBalita Cebu, si Spiderman nagkanayon nga samtang anaa siya sa taas nga bahin sa ilang balay ug nalingaw sa pagtan-aw og reels sa iyang cellphone, kalit lang nisinggit ang iyang amahan nga anaa sa gawas nga adunay "raid."
Tungod sa grabeng kalisang ug kakulba, daling nikatkat sa atop ang suspek ug wala na makakontrolar sa iyang kaugalingon.
"Naglayat-layat ko sa 20 gyud ka atop sa panimalay sa among silingan. Gilabay ko nila og bato hangtod nga natagak ko, naangol, ug nadakpan sa kapulisan," asoy pa ni alyas Spiderman.
Matod niya, gikulbaan siya tungod kay duna na siya'y mga silingan nga nangadakpan sa mga nangaging raid sa kapulisan.
Dihang nisinggit ang iyang amahan, nakapangutana siya sa iyang kaugalingon kon ngano nga sila ang gironda.
Apan gawas sa iyang kakulba, duna pa'y mas lawom ug katingalahang rason ang iyang pag-ambak-ambak sa mga atop.
Matod niya, nadasig siya sa iyang paboritong aktor nga si Coco Martin sa seryeng "Ang Probinsyano."
Nagtuo matod pa siya nga gihimo siyang "extra" sa maong salida samtang naglayat-layat sa kabalayan.
Dugang pa niya, kon wala pa siya madakpi sa kapulisan, hayan siya na unta ang bida ug mopuli kang Coco Martin sa maong serye.
Sa iyang pagbalik sa maayong pangisip sulod sa selda, nagbilin og mensahe si Spiderman alang sa uban.
"Kadtong karon pa nag-adik-adik, gitambagan nako nga moundang na. Samtang kadtong nagsige pa sa ilegal, mosurender na lang," pagtapos niya. / GPL