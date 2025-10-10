Spoelstra kauhaong coach sa Team USA

Gituohan nga si Miami Heat Fil-Am coach Erik Spoelstra maoy kuhaon aron mogiya sa United States men’s national team, taho sa ESPN.
Si Spoelstra maoy mopili ni Golden State Warriors coach Steve Kerr alang sa 2027 World Cup ug 2028 Summer Olympics.
Si Spoelstra, 54, kauban sila si Mark Few ug Tyronn Lue maoy assistant coaches ni Kerr dihang naangkon sa Team USA ang gold medal sa 2024 Paris Olympics.
Naagak ni Spoelstra ang Heat sa duha ka mga titulo sa National Basketball Association (NBA) niadtong 2012, ug 2014. / Gikan sa wires