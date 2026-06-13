Sports anaylst nangayo og pasaylo ni Taylor Swift

Nagbasol ang usa ka radio analyst didto sa New York sa iyang gihatag nga komento kabahin sa pop star Taylor Swift atol sa Game 4 sa National Basketball Association (NBA) Finals tali sa New York Knicks ug San Antonio Spurs.
Gibatbat ni New York Knicks analyst Monica McNutt nga naglibog siya ngano naa sa Madison Square Garden, ang korte sa New York, si Swift.
Nangayo og pasaylo si McNutt ug niingon nga wa siya kabalo nga Knicks fan si Swift kay wa man siya kita niini sa mga milabay nga duwa sa maong team.
"Swifties, I appreciate your passion, I said what I said. Here's the deal, if I'm wrong — I am wrong apparently because she's got an original Amar'e Stoudemire [Knicks] jersey,” sigon niya. / RSC