Superbalita Cebu

Sports anaylst nangayo og pasaylo ni Taylor Swift

Sports anaylst nangayo og pasaylo ni Taylor Swift
Taylor Swift attends an in conversation with Taylor Swift event at the Toronto International Film Festival on Sept. 9, 2022. Swift has said "Midnights" was inspired by certain key sleepless nights — something many of her fans undoubtedly experienced as the singer-songwriter dropped seven bonus tracks and a music video just hours after the album's release. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File)
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Nagbasol ang usa ka radio analyst didto sa New York sa iyang gihatag nga komento kabahin sa pop star Taylor Swift atol sa Game 4 sa National Basketball Association (NBA) Finals tali sa New York Knicks ug San Antonio Spurs.

Gibatbat ni New York Knicks analyst Monica McNutt nga naglibog siya ngano naa sa Madison Square Garden, ang korte sa New York, si Swift.

Nangayo og pasaylo si McNutt ug niingon nga wa siya kabalo nga Knicks fan si Swift kay wa man siya kita niini sa mga milabay nga duwa sa maong team.

"Swifties, I appreciate your passion, I said what I said. Here's the deal, if I'm wrong — I am wrong apparently because she's got an original Amar'e Stoudemire [Knicks] jersey,” sigon niya. / RSC

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