Sports kalingawan alang sa Moalboalanons

Gipasiugdahan man tuod niya ang usa sa labing dakong torneyo sa basketball sa Probinsya sa Sugbo kon natad sa ganti ang hisgutan, giklaro ni Moalboal Mayor Inocentes Cabaron nga kini aron dili makapasigarbo, kon dili aron makahatag og lingaw sa iyang mga lumolupyo.

Gitumbok mao ang 2nd Mayor Inocentes Cabaron Intertown basketball tournament, nga gisugdan niadtong Sabado, Marso 9, 2024, sa sports complex sa lungsod.

Ang torneyo nagdalit og P500,000 nga kinatibuk-an ganti.

Gipasabot ni Inocentes nga grabe pagkamahiligon sa basketball ang iyang lungsod hinungdan nga nakahuna-huna siyang ipahigayon kining maong inter-town tournament matag tuig.

“Basketball is really big in our town bisan ang among inter-barangay tournaments daghang kaayong manan-aw. Atoa ning gihimo para sa kalingawan para makasaksi og nindot nga basketball tournaments ang atong mga tawo,” matod ni Mayor Cabaron sa usa ka round table discussion kauban ang media nga gitambungan sab nila ni councilors Dodong Sabac ug Susan Billones .

Miabot sa 12 ka teams ang nagtigi sa torneyo nga gibahin sa duha ka mga grupo.

Naglangkob sa Group A mao ang Dumanjug, Argao, Aloguinsan, Sibonga, Badian, ug Boljoon samtang naa sa Group B ang Dalaguete, Samboan, Alcantara, Barili, Ronda, ug San Fernando.

Ang mopatigbabaw nga duha sa matag grupo human sa single-round robin mao ang makaabante sa crossover semi-finals.

Sa premirong adlaw sa kompetisyon, gipangbuntog sa Badian ang Ronda, 77-70, samtang gipatapsingan sa Samboan ang Alcantara, 98-95. / ESL