Spurs 2-0 tinguha batok sa Thunder

Mosuway pagposte og 2-0 nga bintaha ang San Antonio Spurs sa ilang pagpakigsangka og balik sa host Oklahoma City Thunder sugod karong alas 8:30 sa buntag, Huwebes, Mayo 21, 2026 (PH time), sa Game 2 sa Western Conference finals series sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Ang Spurs nimugna og makasaysayong double-overtime nga kadaugan, 122-115, sa Game 1 sa pagpangulo sa ilang 7’4” nga higanteng si Victor Wembanyama, kinsa nagpakatap og 41 puntos ug 24 rebounds.
Adunay kabalaka nga posibleng madutlan sa kahago ang French superstar kay niduwa kini og kapin sa 48 ka mga minutos sa Game 1 unya seguradong mas pilit ang depensa sa Thunder batok kaniya ning higayuna.
Apan alang sa 22 anyos nga si Wembanyama, wala sa iyang hunahuna ang mopahuway kay gusto niyang hingpit nga malampos ang iyang misyon -- agakon pagbalik sa kampiyunato ang Spurs.
“Yes, it takes a toll. We can rest in July,” matod ni Wembanyama.
Alang sa defending champion Thunder, nga kausa pa na katilaw og pilde sulod sa siyam ka mga duwa ning maong Playoffs, malaumon silang makabangon dayon gikan sa ilang kapildihan sa Game 1.
Sa Game 2 sa 2nd round series sa niaging season, gipanglubong og 43 puntos sa Thunder ang Denver Nuggets human sila napilde sa Game 1.
Unya gipanglubong sab sa THunder ang Indiana Pacers sa Game 2 sa NBA Finals sa niagi gihapong season human sab sila napilde sa Game 1.
Kini nga kasinatian naghatag og dugang kadasig sa Thunder aron mobangon sa kasamtangan nilang sitwasyon. / Gikan sa wires