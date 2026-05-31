Spurs ang hari sa west daog batok OKC sa Game 7

Gilangkat sa San Antonio Spurs ang korona sa Western Conference atubangan mismo sa Oklahoma City Thunder fans sa Game 7 sa National Basketball Association (NBA) Western Conference Finals niadtong Dominggo, Mayo 31, 2026 (PH time).
Nisutoy ang Spurs ngadto sa 111-103 nga kadaogan aron hukasan sa korona ang Thunder nga maoy nipahilom sa bibo unta kaayo nga Paycom Center sa Oklahoma City.
Ang 7-foot-4 nga si Victor Wembanyama nipupo og 22 puntos ug nilangkat og pito ka rebounds, samtang si Julian Champagnie niamot og 20 puntos, lakip na ang unom ka three-pointers, ug si Stephon Castle nidugang og 16 puntos alang sa Spurs.
Nakuha sa Spurs ang ilang unang NBA Finals appearance sukad tuig 2014.
Si Wembanyama maoy gipili nga Most Valuable Player sa Western Conference Finals human sa ilang makapakurat nga 4-3 nga kadaugan sa serye batok sa Thunder, kinsa maoy giisip nga inilog kaayo sa papel nga mokupot sa kampiyonato karong season.
Human mapatukod ang top-seeded nga team sa West ug ang duha ka higayon nga reigning league MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander, layo pa sa pagkahuman ang misyon sa Spurs.
"Though we're still hungry for one more, this feeling is, I can't explain it, it's so powerful," batbat ni Wembanyama. "We want four more. We're not done. Go Spurs go."
Si Gilgeous-Alexander mipakatap og 35 puntos sa pildong dula alang sa Oklahoma City.
Nagpaabot sa Spurs sa labing dakong entablado mao ang ilang klasiko nga karibal nga New York Knicks, nga magtigi alang sa usa ka makasaysayanong NBA Finals rematch.
Ang Spurs ug Knicks unang nag-abot sa 1999 NBA Finals, diin ang San Antonio, nga gipangulohan sa "twin towers" nga silang Tim Duncan ug David Robinson, mibuntog sa piang nga Knicks nga wala si Patrick Ewing tungod sa gisi nga Achilles tendon.
Ang Game 1 sa 2026 NBA Finals gikatakda karong Miyerkules (Huwebes, oras sa Pilipinas) didto sa Frost Bank Center sa San Antonio. / RSC