Spurs bangis nga mibawos sa Thunder

Bangis nga gibawsan sa host San Antono Spurs ang defending champion Oklahoma City Thunder, 103-82, sa Game 4 aron tablahon ang Western Conference finals series, 2-2, sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) kagahapon, Lunes, Mayo 25, 2026 (PH time).
Sama sa naandan, ang Spurs gipangulohan na sab sa ilang pambatong higante nga si Victor Wembanyama kinsa nagpakatap og 33 puntos, walo ka rebounds, lima ka assists, tulo ka blocks, ug duha ka steals.
Sama sa Game 3, nakamugna sab og 15-0 run ang Spurs sa sayong bahin ning duwaa apan ning higayona, ilahang gipaneguro nga dili mobahar ang ilang opensa dili sama sa Game 3 nga nakatilaw sila og 108-123 nga kastigo.
Naglabaw ang Thunder, 8-7, dihang gisugdan sa Spurs ang pagpsutoy og 15 ka sunodsunod nga mga puntos nga naghatag kanila og 23-8 nga labaw sa nahabiling 4:19 minutos sa 1st quarter.
Napahak sa Thunder ang labaw sa Spurs ngadto sa lima na lang ka puntos, 43-38, sa hinapos nga bahin sa 2nd quarter.
Apan gitubag kini sa Spurs og 7-0 run aron inaton ang ilang labaw ngadto sa 50-38 sa halftime.
Nagpadayon ang kainit sa Spurs hangtod nga ilang napaburot ang ilang labaw ngadto sa 70-45 sa tungatungang bahin sa 3rd quarter.
Human niini, hingpit na nakontrolar sa Spurs ang duwa hangtod na sa katapusang gutlo.
Nidugang og 13 puntos matag usa sila si Devin Vassell ug Stephon Castle samtang niamot og 12 puntos si De’Aaron Fox alang sa Spurs.
Ang Thunder gipangulohan ni Shai Gilgeous-Alexander pinaagi sa iyang 19 puntos, nihatag og 12 puntos si Isaiah Hartenstein, niamot og 11 puntos si Isaiah Joe, samtang nitunol og 10 puntos matag usa sila si Chet Holmgren ug Kenrich Williams. / Gikan sa wires