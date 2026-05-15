Spurs, Cavs conference finals tuyo

Mosuway pagsulod sa conference finals ang San Antonio Spurs ug Cleveland Cavaliers sa ilang pagpakigbatok og balik sa ilang tagsatagsa ka kontra karong Sabado sa buntag, Mayo 16, 2026 (PH time), sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) Playoffs.
Ang Spurs moasdang sa balwarte sa Minnesota Timberwolves alang sa Game 6 sa ilang Western Conference semi-finals series samtang mo-host ang Cavaliers sa Detroit Pistons sa Game 6 sab sa ilang Eastern Conference semi-finals series.
Parehong naggunit og 3-2 nga bintaha ang Spurs ug Cavaliers ning duha ka best-of-seven series.
Kon modaog ang Spurs, hayan moabante sila sa West finals series diin naghuwat ang defending champion Oklahoma City Thunder, nga yanong ningpalagpot sa Los Angeles Lakers, 4-0, sa conference semi-finals.
Kon modaog ang Cavaliers, hayan mosulod sila sa East finals diin naghuwat ang New York Knicks nga ningbutlog sab sa Philadelphia 76ers, 4-0, sa conference semi-finals.
Kinahanglang humanon na sa Spurs ug Cavaliers ang ilang misyon sa conference semis ning higayona gumikan kay seguradong motapon ang momentum kon parehong makapugos og mga deciding Game 7 ang Timberwolves ug Pistons.
Dako ang kahigayunan sa Spurs nga mahuman na ang series kon makadawat og dakong suporta ang ilang pambatong higante nga si Victor Wembanyama sama sa nahitabo sa ilang dominasyon sa Game 5, 126-97, diin gawas sa French superstar, aduna pa’y laing lima ka mga magduduwa sa Spurs nga nakamugna og dobleng numero nga puntos.
Hinuon, kon makadawat sab og saktong suporta ang lider sa Timberwolves nga si Anthoiny Edwards, aduna sab sila’y igong purohan nga makapugos og deciding game.
Sa East, grabe ang determinasyon sa Cavaliers hilabi na ang usa sa ilang pambatong si Donovan Mitchell nga taktakon na ang Pistons ning higayona.
Si Mitchell kinsa nag-average og series-high 30.6 puntos, wala pa sukad nakataak sa conference finals hinungdan nga grabe ang kahidlaw niini.
Ang Pistons nga maoy East No. 1 human sa regular season, gilaumang mopagawas sa tanan nilang ikabuga aron makabalik pa ang series sa ilang balwarte alang sa deciding game. / Gikan sa wires