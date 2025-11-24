Spurs gidauban sa Suns

Nagpadayon ang kainit sa Phoenix Suns ug nilangkat sa ikatulo nga sunodsunod nga daog human gibungkag ang San Antonio Spurs sa National Basketball Association (NBA) regular season game didto sa Phoenix, Arizona sa Nobiyembre 24, 2025 (PH time).
Ang duo ni Dillon Brooks ug Devin Booker maoy nikasitgo ug niputol sa three-game win streak sa Spurs.
Si Brooks nipupo og 25 puntos samtang ang All-Star guard nga si Booker nipuno og 24 puntos.
Ang backup players sa Suns nipakita sa ilang labok isip hulip sa mga regular contributors nga sila Jalen Green (right hamstring strain), Grayson Allen (right quad contusion), Ryan Dunn (right wrist pain), ug Rasheer Fleming (left ankle sprain).
Nihatag si Jordan Goodwin og 15 puntos ug 10 rebounds, nipuno si Mark Williams og 14 puntos ug 11 rebounds, samtang si Colin Gillespie nidugang og 15 puntos ug unom ka assists gikan sa bench.
Nagkainit na ang Suns karon nga season diin nidaog kini og walo sa ilang uwahing siyam ka duwa para mosaka sa ikaunom nga pwesto sa Western Conference bitbit ang 11-6 (win-loss) record.
Wala pud makaduwa sa Spurs ang higante nga si Victor Wembanyama (left calf strain), Stephon Castle (left hip flexor strain), Dylan Harper (left calf strain), ug Jordan McLaughlin (left hamstring strain).
Si De’Aaron Fox nimugna og 26 puntos sa Spurs kinsa natagak sa 11-5 nga record, ikalima sa Western Conference. / RSC