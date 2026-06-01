Spurs guard andam moduwa sa Gilas

Gihangop ni San Antonio Spurs Fil-Am rookie Dylan Harper ang ideya kabahin sa posibleng pagduwa niya sa Gilas Pilipinas sa international competitions sa ugma damlag.
Nahimo na kini kaniadto sa laing Fil-Am nga si Jordan Clarkson kinsa sakop sa New York Knicks nga maoy kontra sa Spurs sa 2026 National Basketball Association (NBA) Finals.
“Obviously, it's a blessing to represent the Philippines and where I'm from. So I mean, I think me and Jordan Clarkson do a great job of doing that," matod ni Harper. / Gikan sa wires