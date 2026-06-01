Spurs inilog batok Knicks

Gikonsiderar nga inilog ang San Antonio Spurs batok sa New York Knicks sa 2026 National Basketball Association (NBA) Finals nga sugdan karong Huwebes, Hunyo 4, 2026, sa balwarte sa Spurs.
Base kini sa BetMGM ug hasta sa DraftKings.
Sa BetMGM, ang Spurs nga gipangulohan sa higanteng si Victor Wembanyama, nalista isip -210, nga nagpasabot nga kinahanglan og $210 nga pusta aron modaog og $100, samtang sa DraftKings, ang Spurs nalista nga -205, nga nagkinahanglan og $205 nga pusta aron modaog og $100.
Ang Knicks nga gipangulohan ni Jalen Brunson, parehong nalista sa BetMGM ug DraftKings nga +170, nga nagpasabot nga ang $100 nga pusta modaog og $170.
Mao sab kini ang senaryo sa katapusang panagharong sa duha ka mga kampo sa NBA Finals niadtong 1999 diin nidaog ang Spurs sa series, 4-1.
Niadtong higayona, ang Spurs gipangulohan sa pambato nilang 7'0" nga sentro nga si Tim Duncan kinsa nag-average sa series og 27.4 puntos ug 14 rebounds, nga igo na kaayo aron makuha niya ang Finals MVP.
Ning higayona, ang Spurs pangulohan na sab sa ilang pambatong sentro nga si Wembanyama kinsa adunay gitas-on nga 7'4".
Sa ilang pagsulod sa NBA Finals, ang Spurs ning-agi pa og deciding Game 7 una nila napalagpot ang defending champion Oklahoma City Thunder sa Western Conference finals samtang ang Knicks yanong ningbutlog sa Clevelan Cavaliers, 4-0, sa Eastern Conference finals.
Gikonsiderar man tuod nga underdog ang Knicks apan dili mabangbang ang ilang kadasig gumikan kay gikan sila sa 11 ka sunodsunod nga kadaugan ning maong playoffs.
Nagtabla ang duha ka mga kampo sa duha nila ka sangka sa regular season apan gipangbuntog sa Knicks ang Spurs, 124-113, sa NBA Cup Finals niadtong Disyembre 16 sa miaging tuig. / Gikan sa wires