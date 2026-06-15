Spurs inilog nga mokampyon sunod season

Bag-uhay pa lang nasakmit sa New York Knicks ang kampyunato sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) ug nagpagawas na og resulta ang sportsbooks odds kon unsa nga puwersa ang labing mga inilog nga mokampyon sa sunod season, wala ang Knicks sa listahan.
Ang gipukan sa Knicks sa NBA Finals ning bag-uhay lang nga mao ang San Antonio Spurs mao ang labing inilog nga mokampyon sa sunod season unya nagsunod ang kontra sa Spurs sa Western Conference finals nga mao ang Oklahoma City Thunder.
Ang Spurs ug hasta ang Thunder natali sa sportsbooks nga +250 nga mokampyon sa sunod season, nagpasabot nga kinahanglang mopusta og $250 aron modaog og $100.
Naa sa ikatulo ang Boston Celtics ((+550) ug ikaupat lang ang Knicks (+650).
Gilaumang mausab ang hunahuna sa oddsmakers depende kon asa mabalhin si Milwaukee Bucks superstar Giannis Antetokounmpo, nga maoy labing giatangang panghitabo sa offseason. / Gikan sa wires