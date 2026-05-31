Spurs-Knicks rematch sa 1999 NBA Finals

Dul-an tulo ka dekada na sukad nag-abot pagbalik ang San Antonio Spurs ug New York Knicks sa National Basketball Association (NBA) Finals.
Mahitabo pagbalik ang ilang engkwentro 27 ka tuig ang milabay human ang duha ka teams maoy naghari sa ilang tagsa ka conference.
Ang Knicks mao ang unang nakakuha og luna sa 2026 NBA Finals human nila gipilde ang Cleveland Cavaliers, samtang ang Spurs kinahanglan pa moagi og Game 7 batok sa Oklahoma City Thunder.
Tungod kay mas nindot og record ang Spurs sa regular season sila ang maggunit sa homecourt advantage sa maong series.
Ang unang duha ka games ipahigayon sa korte sa Spurs sa di pa molupad didto sa Madison Square Garden sa New York. / RSC