Spurs mangita og solusyon sa Game 4

Pangitaan og paagi sa San Antonio Spurs kon unsaon nila pagpadayon sa ilang arangkada batok Oklahoma City Thunder sa panahon nga magpahuway ang 7-foot-4 center nga si Victor Wembanyama sa bench.
Tuyo sa Spurs nga matabla ang series ug makalikay sa 1-3 deficit sa Game 4 sa National Basketball Association (NBA) Western Conference Finals karong Lunes, Mayo 25, 2026 (PH time).
Ang Spurs coaching team nagkanayon nga usa sa adjustment nga ilang buhaton ang magpabilin nga lig-on bisan mopahuway si Wembanyama, kinsa nag-average og 29.3 puntos, 15 rebounds, 4.0 assists ug 3.0 blocks sa series. / RSC