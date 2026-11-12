Spurs midaog na sab

Padayon ang pagsulbong sa San Antonio Spurs dihang nakabangon kini gikan sa 22 puntos nga pagkalubong aron pakagingon ang host Chicago Bulls, 124-119, kagahapon, Huwebes, Nobiyembre 12, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ang kadaugan maoy ika-10 nga sunodsunod nga namugna sa Spurs human nila nasugdan ang 2026-27 season og duha ka sagunson nga kapildihan.
Pito ka magduduwa sa Spurs ang ningposte og dobleng numero nga puntos pinangulohan sa ilang 7’4” nga higante nga si Victor Wembanyama, kinsa nitali og 32 puntos.
Ang Fil-Am star nga si Dylan Harper niamot og 18 puntos alang sa kadaugan, nihatag og 17 puntos si De’Aaron
Fox, nitampo og 12 puntos si Julian Champagnie, nidugang og 11 puntos si Stephon Castle samtang ningtunol og 10 puntos matag usa sila si Carter Bryant ug Keldon Johnson.
Ang Bulls, nga natagak sa 1-9 nga rekord, gipangulohan ni Jalen Smith pinaagi sa iyang 23 puntos, niamot og 17 puntos si Nic Claxton, nihatag og 15 puntos si Caleb Wilson samtang ningdugang og 11 puntos matag usa sila si Tre Jones ug Matas Buzelis.
Gikan sa hinapos nga bahin sa 1st quarter, kalit lang nanungag ang opensa sa Bulls hangtod nga naposte nila ang ilang labing dakong labaw sa duwa, 64-42, sa tungatungang bahin sa 2nd quarter.
Apan human niini, inanay nga ninggukod ang Spurs ug padayon kini nilang gibuhat hangtod nga hingpit nilang nailog ang kadaugan.
Gisugdan sa Spurs ang 4th quarter pinaagi sa 11-2 nga rally nga maoy nakahatag kanila og 101-91 nga labaw.
Naprotektahan sa Spurs ang maong labaw ug wala na gyud kini nila giuli sa Bulls hangtod na sa katapusang gutlo. / Gikan sa wires