Spurs mobuhat og lakang sa NBA Draft

Samtang samdan pa sila gikan sa pagkapilde, ang San Antonio Spurs mopalig-on sa ilang lineup pinaagi sa pag-target og lig-on nga players sa National Basketball Association (NBA) Rookie Draft.
Matod pa sa insider sa ClutchPoints NBA nga si Brett Siegel, nagplano na karon ang front office sa Spurs nga mobuhat og trade sa dili pa sugdan ang NBA Draft sunod semana.
Aktibo karon nga nangita og pamaagi ang San Antonio aron makasaka sa draft board. Sa pagkakaron, nagkupot ang team og tulo ka second-round picks nga mao ang 35, 42, ug 44.
Gusto sa Spurs nga i-package kining mga asset aron makakuha og mas taas nga pwesto sa mapili-an. Target gyud nila karon nga makasulod sa late first-round spot o kaha makuha ang 31st o 32nd overall pick.
Kon molampos ang maong plano sa front office, tulo ka mga prospect ang nigawas nga nag-unang target sa team silang Zuby Ejiofor, Joshua Jefferson, ug Alex Karaban.
Ang NBA Draft ipahigayon karong Miyerkules ug Huwebes sa Barclays Center. / RSC