Spurs mogasto og lapas $500 M sa bag-ong korte

Ang labing importanteng resulta para sa San Antonio Spurs sa sinugdanan sa NBA season dili gikan sa duwa, kondili gikan sa botohan sa Nobiyembre 4.
Dili magdula ang Spurs niana nga adlaw, apan ang mga botante sa Bexar County, Texas, maoy magbuot kung tugotan ba ang lokal nga gobyerno nga gamiton ang dili molapas sa $311 milyunes nga venue taxes aron matukod ang bag-ong multipurpose arena nga mahimong bagong “home court” sa Spurs.
Kung makapasa ang maong plebisito, ang Spurs mopundo og labing menos $500 milyunes alang sa konstruksyon ug mopatigbabaw usab sa tanang posibleng overruns, bisan pa kung dako kini nga kantidad. Ilang gisaad nga magtukod usab og $1.4 bilyon nga private development palibot sa arena aron mapalambo ang lugar.
Ang team magbayad usab og abang sa ilang bagong court, nga makatabang aron mapun-an ang $489 milyunes nga kontribusyon gikan sa siyudad./ RSC