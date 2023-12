Spurs naglisod pagbuylo

Bisan pa kon nakuha na sa San Antonio Spurs ang No. 1 overall pick ang 7-foot-4 nga si Victor Wembanya­ma, pada­yon kining nag­li­sod pagdaug sa National Basketball Association (NBA) regular season.

Nakatabla ang Spurs sa ilang franchise record apan sa bati nga pamaagi kay nahagsa kini sa 16 nga sunodsunod nga pilde human gisungag sa Chicago Bulls, 121-112, didto mismo sa San Antonio sa Sabado, Disyembre 9, 2023 (RP time).

Sama sa nangaging mga duwa, nindot ang gipakita sa higanteng si Wembanyama nga mikulit og 21 puntos ubanan sa 20 ka rebounds alang sa Spurs, apan kuwang gihapon kini aron modaog ang San Antonio.

Sa edad nga 19, si Wembanyama maoy pinakabata nga player sa league history nga nakahimo og 20 puntos ug 20 ka rebounds sa usa ka duwa.

Ang Spurs, nga anaa sa ilawom sa Western Conference standing bitbit ang 3-18 nga baraha, mitabla sa ilang ika-16 nga sunodsunod nga pilde sa miaging season, kadtong wala pa si Wembanyama.

Si Colby White maoy highest-pointer sa Bulls nga adunay 24 puntos, si Nikola Vucevic miamot og 21 puntos ug 16 ka rebounds, samtang si DeRozan mitunol og 20 puntos ug 10 ka rebounds.

Maayo pud nga nakaduwa sa Bulls sila Patrick Williams ug Torey Craig nga mikamada og 20 ug 16 puntos.

“They’ve got everything else,” matod pa ni DeRozan. “Experience really becomes a critical thing late in the game and in certain key moments throughout the game. That goes a long way for a young team like that. They’re going to have it. They’re going to get it. The experience that they’re gaining. I know it sucks for them right now losing, but with that you gain experience and understanding of what it takes to be winners and what it takes to close out games.”

Nakahimo og 20 puntos si Keldon Johnson samtang si Tre Jones mikulit og season-high 18 puntos alang sa San Antonio, kinsa wa pa katilaw og daog sukad niadtong Nobiyembre 2.

Ang Hall-of-Famer coach nga si Gregg Popovich nagkanayon nga galisod sila pag-iskor sa uwahing bahin sa duwa.

“Well, we’ve been here before,” sigon ni Popovich. “They competed their butts off. A lot of good things, but fourth quarter people up their defense and we have trouble scoring. So, we just didn’t keep up the scoring in that regard.”

Sa miaging season, ang Spurs anaa sa kinaubsan sa Western Conference dala ang 22-60 nga kartada.