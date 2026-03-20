Spurs nakaseguro na’g playoffs spot

Nakapasulod og jumper si Victor Wembanyama sa nahabiling 1.1 segundos aron agakon ang host San Antonio Spurs sa kulbahinam nga kadaugan batok sa Phoenix Suns, 101-100, kagahapon, Biyernes, Marso 20, 2026, sa National Basketball Association (NBA).
Nimugna og 34 puntos si Wembanyama alang sa Spurs, nga nahimong ikaduhang team nga nakaseguro na og puwesto sa playoffs sunod sa defending champion Oklahoma City Thunder.
Ang Thunder maoy overall leader dala ang 55-15 nga rekord samtang nagsunod ang Spurs nga adunay 52-18 nga baraha. / Gikan sa wires