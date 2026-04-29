Spurs sulod sa 2nd round

Nakaabante sa 2nd round sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) Playoffs ang host San Antonio Spurs human nila gipangmakmak ang Portland Trail Blazers, 114-95, sa Game 5, nga maoy naghuman og sayo sa ilang Western Conference first round best-of-seven series, 4-1, kagahapon, Miyerkules, Abril 29, 2026 (PH time).
Ang Spurs maoy ikaduhang team nga nakasulod na sa 2nd round human sa defending champion Oklahoma City Thunder, nga yanong ningpalagpot sa Phoenix Suns, 4-0, sa kaugalingon nilang West 1st round series.
Mao kini ang labing unang higayon nga nakaabot sa 2nd round ang Spurs gikan niadtong 2016-17 season.
Unom ka mga magduduwa sa Spurs apil ang lima nila ka starters ang ningrehistro og dobleng numero nga puntos pinangulohan ni De’Aaron Fox, kinsa nagpakatap og 21 puntos diin 13 niini iyang nahimo sa 4th quarter.
Nidugang og 19 puntos si Julian Champagnie alang sa Spurs, ning-amot og 17 puntos matag usa sila si Victor Wembanyama ug reserve player Dylan Harper, nitampo og 15 puntos si Stephon Castle samtang nihatag og 10 puntos si Devin Vassell.
Pagsugod pa lang, kontrolado na sa Spurs ang duwa ug wala na sila molingi pagbalik human nakaposte og 28 puntos nga labaw sa halftime.
Sa 2nd round, kontrahon sa Spurs ang modaog sa laing 1st round series tali sa Denver Nuggets ug Minnesota Timberwolves diin kasamtangang nag-una ang Timberwolves, 3-2.
Sa East, makakita pa og laing pagsidlak sa adlaw ang Philadelphia 76ers human nila nabawsan ang host Boston Celtics, 113-97, sa Game 5 sa ilang kaugalingong 1st round series.
Sa kadaugan, napahakan sa 76ers ang labaw sa Celtics sa series, 3-2.
Gipangulohan ni Joel Embiid ang 76ers pinaagi sa iyang 33 puntos samtang nidugang og 25 puntos si Tyrese Maxey.
Ang Celtics gipangulohan ni Jayson Tatum pinaagi sa iyang 24 puntos samtang nitunol og 22 puntos si Jaylen Brown.
Sa laing duwa sa East, gipanglampornas sa host New York Knicks ang Atlanta Hawks, 126-97, aron pagposte og 3-2 nga bintaha sa kaugalingon nilang 1st round series. / Gikan sa wires