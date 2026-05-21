Spurs-Thunder G#1 mikulit og history

Napatik sa kasaysayan sa National Basketball Association (NBA) nga ang double-overtime nga kadaugan sa San Antonio Spurs batok defending champion Oklahoma City Thunder, 122-115, maoy labing daghang nahakot nga viewers.
Kining maong sangka, diin gipangulohan ni Victor Wembanyama ang Spurs pinaagi sa iyang 41 puntos ug 24 rebounds, nag-average og 9.2 million viewers sa NBC ug Peacock, basi sa Nielsen and Adobe Analytics.
Nisulbong ang viewers niini ngadto sa 12 million atol sa ikaduhang overtime. / Gikan sa wires