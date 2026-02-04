Sr. citizen gisungay sa baka, patay

Patay na nga napalgan ang usa ka 60-anyos nga mag-uuma human sungaya sa iyang kaugalingong binuhing “toro” nga baka niadtong Martes sa hapon, Pebrero 3, 2026, sa Purok 4, Sityo Mapayapa, Barangay Canhabagat, Lungsod sa Medellin.
Giila ang biktima nga si Vivincio Booc Inot, minyo, residente sa maong dapit.
Napalgan ang iyang lawas nga nigahi na sa kasagbutan human makaangkon og grabeng samad sa ulo agi sa sungay sa baka.
Matod ni Police Staff Sgt. Rosano Queding sa Medellin Police Station, ang biktima nag-atiman sa iyang hybrid nga baka nianang udto samtang siya nakainom og ilimnong makahubog.
Alas 12:00 sa udto, gisugo sa asawa ang ilang 15-anyos nga anak nga si Prince Ethan aron tawgon ang iyang amahan alang sa paniudto.
Niadtong tungora, niingon ang biktima nga mosunod ra siya og uli.
Apan pasado alas 3:00 na sa hapon, wala gihapon mopauli si Vivincio hinungdan nga gipabalik ang anak sa dapit diin gitugway ang baka.
Didto na nakit-an ni Prince Ethan ang iyang amahan nga naghayang na sa kasagbutan ug naligo sa kaugalingong dugo.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, nasayran gikan sa mga silingan nga maldito ug agresibo gyud ang maong toro ug manungay kon adunay moagi.
Gani, sa pag-abot sa mga polis nga niresponde sa dapit, gisuwayan sab sila og hamag sa maong baka.
Nagtuo ang kapulisan nga nikumpyansa ra ang biktima sa iyang binuhi, hinungdan nga wala siya makabantay sa kalit nga pag-atake sa mananap.
Gikompirma sa kapulisan nga walay nakit-ang foul play sa kamatayon ni Vivincio human makita ang klarong samad sa iyang ulo nga agi sa sungay. Sa pagkakaron, nagplano ang pamilya nga ibaligya na lang ang maong baka aron malikayan ang dugang pang disgrasya. / GPL