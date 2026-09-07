Sr. citizen ‘midunggab’ sa nanunglo niya, nadakpan

Nagtingkagol sa prisohan ang usa ka 62-anyos nga lalaki human niya gidunggab ang iyang silingan nga iyang gipasanginlang nanunglo kaniya ug nag-ingon nga “karong Biyernes na lang siya kutob sa kalibotan,” alas 7:15 sa buntag, Lunes, Septiyembre 7, 2026, sa Sityo Laray Panagdait, Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila nga si Andres Alvino, usa ka construction worker, pintor nga nagpuyo ra sa maong dapit.
Samtang ang biktima nga nalandig sa tambalanan nailhan nga si Juan Alcaraz, 56, minyo, usa ka family driver.
Base sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station, ang biktima sakay sa motorsiklo uban sa iyang anak ug padulong unta mopalit og tambal dihang kalit nga nibutho ang suspek sa atubangan ug gidunggab ang biktima sa wala nga bahin sa kilid. Nisuway pa pagdunggab og balik ang suspek apan napugngan kini sa biktima.
Matod sa suspek sa iyang depensa, naglagot siya sa biktima tungod kay giingnan siya niini nga Biyernes na lang siya kutob ug gidudahan sab niya nga kini ang nagpadaot kaniya human nigrabe ang iyang gipamati nga arthritis. /JDG