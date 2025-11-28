Sr. citizen nahug, naugbok sa lawom nga lungag; patay

Patay ang usa ka senior citizen nga giingong hubog nga nahulog sa lawom nga bangag sa Purok 6, Barangay Bayacabac, Lungsod sa Maribojoc, Probinsiya sa Bohol alas 5:00 sa hapon, Martes, Nobiyembre 25, 2025.
Ang biktima giila nga si Raymundo Lasaca, 68, nga nagpuyo ra sab sa maong lugar.
Sa imbestigasyon sa Maribojoc Municipal Police Station base sa pamahayag sa mga kabanay, nibiya ang biktima sa ilang balay kay makigtagay sa ilimnong makahubog sa iyang mga silingan.
Apan human sa ilang panag- inom wala na kini makabalik sa ilang balay ug nipahibalo ang pag-umangkon sa biktima nga napalgan ang lawas niini nga patay na nga nahulog sa lawom nga kinawtan nga lungag alas 4:50 sa hapon.
Gituohan nga samtang nagbaktas ang biktima sa iyang pagpauli, nasarasay ni ug nahulog sa maong lungag.
Nanawag na lang sila og doktor sa Maribojoc Rural Health Unit ug kini nikompirmar nga nasuta nga wa’y foul play sa kamatayon.
Matod ni Police Master Sergeant Esmeraldo Relova Jr., imbestigador sa kapulisan, nga ang maong lungag nga nahagbungan sa biktima gibanabana nga dunay gilawmon nga 12 ka tiil.
Duol ra ni sa balay sa biktima diin siya ra sab ang nagbangag niini kay giingong nag-treasure hunting ug wala mabutangi og koral o ali.
Nakaangkon og dakong kadaot sa iyang ulo ang biktima nga maoy hinungdan sa iyang hinanali nga kamatayon. / AYB