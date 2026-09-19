Sr. Citizen nakuryentihan patay

Nakalas ang usa ka senior citizen human aksidenteng nakurentihan alas 12:15 sa udto, Biyernes, Septiyembre 18, 2026, sa Barangay Kapusuan, Lungsod sa Sibonga.
Ang biktima giila nga si Angelico Barabat, 69, residenti sa maong lugar, nakaangkon og daghang paso sa nagkalainlaing bahin sa iyang kalawasan nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon.
Subay sa imbestigasyon sa Sibonga Police Station, nibutyag ang ig-agaw sa biktima nga si Roger Diez, 42, usa ka welder, nga mipauli una siya sa ilang balay aron maniudto.
Nangutana si Diez sa biktima kon i-unplug ba niya ang wire nga gigamit sa welding machine, apan miinsister si Barabat nga siya na lang ang motangtang niini.
Nasayran nga ang biktima adunay gipatrabaho sa ilang balay.
Nakit-an na lang ni Javier Edelosa, 39, construction worker sa maong dapit, ang biktima nga nagbuy-od na sa yuta. / GPL