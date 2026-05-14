Sr. Citizen nga gidakop kay ‘nagpakilimos’, gibuhian na

Nakauli na sa iyang pamilya ang 68-anyos nga si Ireneo Vidal human siya nakagawas sa bilanggoan niadtong Mayo 14, 2026.
Ang kagawasan ni Vidal gumikan sa tabang sa Committee on Senior Citizens human kini nadakpan sa mga sakop sa Cebu City Anti-Mendicancy Office (Ccamo) niadtong Mayo 7 tungod sa pagpanglimos sa dalan Colon.
Si Vidal nadakpan sa mga sakop sa Ccamo human nakalapas sa City Ordinance nga nagdili sa pagpanglimos.
Pinaagi sa tabang ni Konsehal Jun Alcover, napadali ang pagproseso sa kagawasan sa tiguwang.
Tungod sa iyang pangedaron ug sa kagamay sa maong kalapasan, ang Presidential Decree No. 1563 ug City Ordinance 1631, ang korte nidesisyon nga ipaubos na lang si Vidal sa summary proceedings.
Imbes nga pabayaron sa multa o pyansa nga P3,000, gipagawas siya human mopirma og saad nga motambong sa iyang mga hearing, sugod sa iyang arraignment karong Hunyo 22, 2026.
Gawas sa legal nga tabang, gipasalig ni Alcover nga imbestigahan sab nila ang pasangil ni Vidal nga siya gidagmalan sa mga sakop sa Ccamo atol sa pagdakop kaniya.
“We might file a case against these people nga ninghimo niini kay di man nato siya pasagdan. Kinahanglan ma stop ni gyud siya... mahimo ni nga leksyon sa atong mga Ccamo personnel nga dili manapat,” pamahayag ni Alcover.
Kahinumdoman nga nisaysay si Vidal nga igo lang unta siya nagpatukar sa iyang selendron daplin sa dalan aron makakuha og kuwarta nga ikapalit og pagkaon sa iyang tulo ka tuig nga apo.
Matod niya, wala siya mamugos sa pagpangayo og kuwarta.
Sa iyang paggawas, dili matago ang kalipay sa tiguwang.
“Nalipay ko kay magkita na mi sa akong apo,” asoy ni Vidal kinsa wala na makauli sukad niadtong Mayo 7.
Makig-coordinate ang buhatan ni Alcover sa Department of Social Welfare Services (DSWS) aron maseguro nga maatiman og tarong si Vidal ug dili na mobalik sa pagpanimpalad sa kadalanan. Aduna na sab silay giandam nga abogado nga maoy mokupot sa kaso sa tiguwang hangtod nga kini hingpit nga mahuman. / JDG