Sr. Citizen, PWDs priority sa P20 kilo nga bugas nga ibaligya sa Cebu City

Molusad sa ilang kaugalingong programa ang Dakbayan sa Sugbo sa P20-matag-kilo nga bugas sa Disyembre ug ang unahon nga mga benepisyaryo mao ang senior citizen ug persons with disabilities (PWDs).
Niingon si Mayor Nestor Archival atol sa usa ka press conference nga kining mga grupoha ang gipili isip unang prayoridad tungod kay usa sila sa labing huyang nga sektor ug kasagaran sila ang tinubdan sa kita o tig-atiman sulod sa ilang panimalay bisan pa sa limitado nilang panalapi o pensyon.
Nilagda si Archival sa Memorandum of Agreement (MOA) tali sa Kagamhanan sa Siyudad sa Cebu ug sa Food Terminal Inc. (FTI) alang sa pagpatuman sa P20 Rice Project ubos sa Rice-for-All Program sa Department of Agriculture (DA).
Gilatid sa kasabutan ang mga responsibilidad sa siyudad alang sa pagpalit, paghipos, ug pag-apudapod sa komunidad, uban sa usa ka 15-ka-adlaw nga payment window ug mga silot kon malangan ang transaksyon.
Gipasabot sa mayor nga ang siyudad ug ang FTI ang dungan nga mo-subsidize sa presyo aron makunhoran kini ngadto sa P20 matag kilo.
Ang pagpatuman sa programa dumalaon sa DA-FTI alang sa delivery ug logistics, samtang ang Department of Social Welfare and Services (DSWS) ug mga opisyal sa barangay maoy mogunit sa community-level distribution.
Nanghinaot siya sa mga ahensiya nga nalambigit sa pagtabang aron mahimo’ng maabot sa presyo ang bugas alang sa mga panimalay sa Sugboanon. Gipadayag sab ni Archival nga sa sunod tuig, posibleng dili na kinahanglanon ang counterpart funding sa siyudad alang sa programa. / CAV