Sr. Citizens nailad sa mikatap nga ‘fake news’

Tungod sa nigawas nga ‘fake news’ kasamtangan nga giundang sa Office of the Senior Citizens Affairs (OSCA) ang pag-ilis sa identification card (ID) human mihugpa ang 700 ka senior citizens sa buhatan sa OSCA.

Sa dihang ang maong mga Sr. Citizen nasayod base sa mikatap nga advisory niadtong Miyerkules, Agusto 21, 2024 nga nagpahibawo nga gikinahanglan nga mapa-ilisan ang ilang daan nga ID sa dili pa ang Sabado, Septiyembre 7, 2024 nga maoy gitakda nga pag-apod-apod sa tabang pinansyal.

Base sa inpormasyon nga nakuha sa SunStar Cebu niadtong Biyernes, Agusto 23, 2024 nagpakita sa screenshot gikan sa messenger group chat nga nagmando; “For Cebu city senior citizens, ongoing na replacement of ID cards issued in 2019 and earlier. OSCA office is located at the ground floor of the new buildin yeside the senior citize Uk near city hall.”

Ang maong mensahe nagpahibawo usab nga adunay P100 nga bayranan ug ang ilang orihinal nga IDs gikinahanglan nga i-surrender.

“They will start requiring the new ID on the next distribution of the financial assistance in September, latest ID photo needed,” natala sa maong mensahe.

Kini maoy nakaaghat sa OSCA sa paghatag og katin-awan kalabot sa "fake news" pinaagi sa online news and commentary program sa Cebu City Hall niadtong Huwebes, Agusto 22.

Si Rey Abesia, OSCA administrator, niingon nga ang fake news nakapugos sa mga 700 ka rehistradong senior citizens sa pagduaw sa ilang buhatan aron nga magpa-ilis sa ilang ID.

Ang mikatap nga fake news maoy hinungdan nga daghang mga senior ang miadto sa opisina sa OSCA aron ilisan ang ilang mga ID, bisan og wakini kinahanglana, matod pa ni Abesia.

“We want to clarify that it is not true that we require senior citizens to change their ID so that they can claim their assistance. We will still honor their ID as long as it is legible and not blurred,” sumala pa ni Abesia.

Gumikan sa paghugpa sa mga Sr. Citizen sa buhatan sa OSCA gihunong una nila ang pagproseso sa maong ID replacement ilabi na naguba ang ilang printer gumikan sa kadaghang gihimong ID replacement.

Susihon sa OSCA kon si kinsa ang nagpaluyo sa "fake news" sa bag-ong polisiya nga nagkinahanglan sa mga senior sa dakbayan nga ilisan ang ilang identification cards.

Ang pangulo sa OSCA nga si Atty. Homer Cabaral buot nga ipasusi kon si kinsa ang responsable sa pagpakatap sa maong fake news. / CDF