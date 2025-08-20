Sr. Citizens sa Lapu, mikubra sa tag-P10K nga cash gift

SOBRA sa 100 ka mga lolo ug lola sa Lapu-Lapu City nakadawat og tag P10,000 nga hinabang ubos sa Republic Act No. 11982.
Niadtong Agosto 20, 2025, 120 ka senior citizens nga gilangkuban sa 106 ka 80-85 anyos ug 14 ka 90-95 anyos ang nakadawat sa hinabang.
Matod ni Mayor Ma. Cynthia King-Chan, kini naghatag suporta sa mga edaran nga nagkinahanglan og tabang.
Gawas sa hinabang gikan sa City Government, ang kuwalipikado sa national program makadawat og dugang budget.
Mahimong isumiter ang requirements sa Office of the Senior Citizens Affairs (Osca) o sa barangay.
Kinahanglan ang birth certificate ug kun wala, mahimong gamiton ang baptismal certificate, marriage contract, o government ID. Kinahanglan usab ang tulo ka application forms nga ipa-notaryo. Libre ang notaryo sa opisina ni Councilor Susan Baring o sa mga law firm.
Gisubay na ang ikaduhang batch sa mga aplikante. Ang NCSC maoy mo-validate sa mga rekisitos.
Sa Agosto 2025, adunay 38,000 ka rehistradong senior citizens sa Lapu-Lapu City. / DPC