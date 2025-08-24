SRP barrier gidaro sa awto; drayber nakainom, angol

Nagisi ang ulo sa 49 anyos nga drayber human nibangga sa mga road barriers ang gimaneho nga sakyanan ug nalimbuwad mga alas 3:15 sa kadlawon niadtong Sabado, Agusto 23, 2025, sa may South Road Properties duol sa usa ka dako nga mall sa Barangay Mambaling, dakbayan sa Sugbo.
Nailhan ang nagmaneho nga si alyas Chris, minyo ug residente sa Barangay Bulacao ning maong siyudad.
Mibutyag ang taga Traffic Enforcement Unit kun TEU nga nakadawat sila og tawag sa usa ka concerned citizen nga nagpahibaw kanila sa maong disgrasya.
Sa pag-abot nila sa dapit, naabtan nila ang drayber nga nakagawas na sa sakyanan ug anaa na kini sa daplin human gitabang sa mga nakasaksi nga motorista.
Nasayran nga gipagawas ang drayber sa luyo nga bahin sa sakyanan sanglit niungot ang pultahan sa may driver’s seat human kini nalimbuwad.
Matud ni Chris nga gikan siya sa dakbayan sa Talisay ug padung unta siya sa dakbayan sa Sugbo aron kuhaon ang iyang asawa nga nitambong og bilar niadtong higayona.
Apan pag-abot sa maong dapit, gituohang nakatagpilaw kini ug gawas pa niini, gikataho nga anaa usab kini ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog.
Gani, dili unta kini magpadala sa tambalanan sanglit dili ra matud pa grabe ang iyang naangkon nga samad, apan ni-insister ang asawa nga patambalan aron masiguro ang kahimtang niini.
Samtang ang sakyanan nga Mitsubishi Mirage nga nakaangkon og grabeng danyos gidala sa buhatan sa TEU. / JDG