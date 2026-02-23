SRP gihimong temporaryong pundohanan sa mga basura

Gihimong temporaryong hauling ug holding area sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang Pond A sa South Road Properties (SRP) human nihunong sa pagdawat sa basura ang usa ka pribadong landfill sa Consolacion niadtong Pebrero 20, 2026.
Tungod niini, gimanduan sa executive department ang tanang 80 ka barangay nga adto na ilabay ang ilang mga basura sa SRP, diin 25 ka mga trak gikan sa usa ka pribadong hauler ang gitahasan sa paghakot niini paingon sa usa ka landfill sa Aloguinsan.
Giklaro ni Department of Public Services (DPS) head Paul Gelasque atol sa executive session niadtong Lunes, Pebrero 23, 2026, nga ang setup sa SRP temporaryo lang samtang gisulbad pa ang isyu sa Asian Energy sa Barangay Polog, Consolacion.
Sumala ni Gelasque, dili na motugot ang pasilidad sa Consolacion nga makayabo og basura ang mga trak sa Sugbo.
Matod niya, dunay memorandum of agreement (MOA) nga unta magtugot sa siyudad sa paglabay didto hangtod Marso 31, apan wala pa kini mapirmahi sa mayor.
“Dili na sila motugot nga ang mga garbage truck sa Cebu City makalabay sa atong basura sa pasilidad sugod niadtong miaging duha ka adlaw,” matod ni Gelasque.
Dugang niya, ang gikatahong rason sa pagdumili mao ang kabalaka sa bayad .
Tungod sa kausaban, nibalik na sa regular nga schedule ang pagkolekta og basura sa mga barangay imbes nga ang kaniadtong interval system.
Gimanduan ang mga kapitan sa barangay sa paglabay sa SRP holding area nga bukas 24 oras matag adlaw.
Nangita sab ang siyudad og lote sa Barangay Inayawan nga mahimong opisyal nga transfer station.
Giangkon ni Gelasque nga ang sitwasyon sa SRP dili maayo alang sa long-term ug ang siyudad anaa karon sa crisis mode.
Usa sa mga reklamo mao nga bisan og naay segregation sa barangay, magsagol ra gihapon kini inig abot sa labayanan.
Sa pagkakaron, ang siyudad nagbayad og P3,906 matag tonelada para sa paglabay sa Aloguinsan. Nabalaka si Councilor Dave Tumulak, chairman sa Committee on Budget, bahin sa gasto.
Ang siyudad naggahin og P500.7 milyunes para sa basura karong tuiga.
Kon ipadayon ang rate sa Aloguinsan, posibleng magkinahanglan og dugang P600 milyunes nga moabot sa total nga P1.2 bilyunes—kantidad nga hapit na motupong sa tinuig nga alokasyon para sa mga senior citizens.
Sa kaniadtong arrangement sa Prime Waste, P1,100 ra matag tonelada, samtang ang rate sa Aloguinsan mahimong moabot og P1.4 milyunes matag adlaw.
Gikuwestiyon ni Councilor Joel Garganera ang kaepektibo sa sistema sanglit ang basura sa SRP diretso rang giyabo sa yuta.
Bisan og nakasabot ang DENR nga anaa sa krisis ang siyudad, nagpahimangno siya nga dili kini mahimong lungtagon.
Gisugyot niya ang sistema sama sa Marikina diin naay konkretong plataporma aron dili diretso sa yuta ang basura.
Si Councilor Harry Eran, chairman sa Committee on Public Services, nipasabot nga ang backlog sa basura niresulta sa mas dako nga volume sa labayanan.
Imbes nga 500 hangtod 600 ka tonelada kada adlaw, nahimo na kining doble o triple.
Aron dili manimaho, naggamit ang siyudad og deodorizer, apan giangkon ni Eran nga sa ibabaw ra kini nga bahin epektibo. / CAV