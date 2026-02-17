SRP pabutanga’g walkways, footbridges

Hingpit nga ‘danger zone’ ang pagtan-aw ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa South Road Properties (SRP).
Kini ang hinungdan nga gipahibawo sa Mayor niadtong Lunes, Pebrero 16, ang dinaliang pagpalambo sa seguridad sa trapiko aron maseguro nga wala na’y kinabuhi nga makalas sama sa nahitabo sa duha ka senior citizens niadtong Pebrero 14
Matod ni Archival, gisugdan na sa siyudad ang pag-testing sa usa ka command center nga nag-monitor sa dagan sa trapiko ug kahimtang sa dalan pinaagi sa mga CCTV camera nga gitaod sa mga dagkong dalan, lakip na sa SRP.
Ang live feed niini makit-an sa opisyal nga Facebook page sa Cebu City Government aron makita sa publiko ang sitwasyon sa trapiko sa real time.
Gibutyag sa mayor nga anaa pa kini sa “pilot stage”.
Gibutangan og background music ang live feed aron mas malingaw ang mga magtan-aw.
Aron malikayan ang susamang trahedya, giingon sa mayor nga gilihok na sa dakbayan ang pagtukod og mas luwas nga mga pedestrian walkways ug footbridges sa SRP ug sa uban pang delikadong dapit.
Apan giangkon niya nga nagpadayon pa kini ug mahimong mokabat og unom ka bulan ngadto sa usa ka tuig una mahuman.
Nanawagan usab si Archival sa Filinvest Land Inc. nga ablihan ug atimanon ang ilang mga walkways aron masiguro ang seguridad sa mga nangagi. Gihangyo usab niya ang publiko nga likayan ang pagtabok sa mga dapit nga dili saktong agian, ilabi na kadtong duol sa overpass.
Magpadala ang siyudad og dugang mga traffic personnel aron modumala sa trapiko ug seguridad sa mga pedestrian.
Nakig-alayon na usab ang dakbayan sa mga tunghaan nga adunay Criminology program aron magpadala og mga student interns nga motabang sa pag-monitor sa mga overpass ug pedestrian lanes.
Ang maong lakang sa seguridad sa dalan nalambigit usab sa mga reklamo human sa hit-and-run incident sa Barangay Banilad nga nikalas sa batan-ong entrepreneur nga si Kingston Ralph Cheng, ang founder sa The Mill Lifestyle Café.
Tungod niini, gisugyot ni Konsehal Harold Go ang “Kingston Ralph Ordinance.”
Tumong niini nga silotan ang mga bar ug restaurant nga moalagad og ilimnong makahubog sa mga kustomer nga hubog na kaayo ug sa ulahi makahimo og disgrasya.
Ang mga establisimento mahimong mag-atubang og multa, pagsuspinde o pagbawi sa ilang liquor permit, o hingpit nga pagsira.
Gipahayag ni Archival nga ang maong ordinansa ipaubos pa sa diskusyon sa konseho.
Gitataw usab niya nga dili angayng malabwan ang kasamtangang nasudnong balaod bahin sa drunk driving, apan nisaad siya nga suportahan ang bisan unsang resulta sa deliberasyon sa konseho alang sa kaayohan ug kaluwasan sa publiko. / CAV with Jasten Arrogante, BiPSU intern