SRP Pond A, magpabiling transfer station sa basura

Ipadayon sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang paggamit sa Pond A sa SRP isip holding area sa mga basura, bisan pa man kon hingpit na kining nalimpyohan niadtong Marso 15, aron masiguro nga dili malangan ang pagkoleksyon.
Matod ni Cebu City Mayor Nestor Archival, ang dapit nga nahurot na og limpyo sa natapok nga basura niadtong Marso 15, duna na’y kontroladong eskedyul diin sa gabii lang tugotan ang pagdiskarga sa mga sagbot.
Ubos sa maong kalambuan, ang mga trak sa basura gikan sa mga barangay magsugod sa pagdiskarga sa alas-9 sa gabii, ug dayon i-hakot kini sa pribadong hauler ngadto sa mga labayanan gawas sa dakbayan. Tumong sa siyudad nga makuha ang tanang basura sa dili pa ang alas-5 sa buntag pagkasunod adlaw.
Gipahinumdom ni Archival nga sugod kagabii, Marso 16, ang Pond A dili magsilbing labayanan kundi usa lamang ka transfer point o dapit diin pundokon kadiyot ang basura sa dili pa dalhon sa final disposal site.
Ang basura sa Sugbo dad-on ngadto sa landfill sa Aloguinsan.
Kini ang nagsilbing labayanan human gipasira ang Binaliw Sanitary Landfill tungod sa trahedya sa trash slide niadtong Enero nga nikalas og 36 ka kinabuhi.
Matod ni Paul Gelasque, pangulo sa Department of Public Services (DPS), moabot sa 100 ka trak ang i-deploy kada adlaw nga mobiyahe og gibana-bana nga 150 ka higayon gikan sa SRP ngadto sa mga labayanan.
Gihulagway ni Gelasque ang operasyon sa SRP isip usa lang ka band-aid solution samtang nakig-estorya pa ang siyudad sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) aron pabalikon ang paggamit sa karaang transfer station sa Inayawan.
Kon dili aprobahan ang Inayawan, magpabilin ang operasyon sa Pond A hangtod makakita og landfill nga mas duol sa dakbayan.
Giangkon ni Gelasque nga duna gihapoy epekto sa mga residente ang baho o presensya sa basura, apan mas gamay na kini kon itandi sa kaniadto nga matambak og dugay ang mga sagbot.
Tungod sa layo nga biyahe ug pagsaka sa presyo sa lana, gilauman nga mosaka ang gasto sa pagdumala sa basura.
Kasamtangang budget nga giaprobahan sa konseho ang P500 milyunes matag tuig.
Kon modoble ang gasto, nanginahanglan ang siyudad og dugang P600 milyones nga supplemental budget. / CAV