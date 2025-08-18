SRP tukoran og pedestrian overpass

Nangayo og pagtugot ang Department of Public Works and Highways - Central Visayas (DPWH) 7 og pagtugot sa Mayor sa Dakbayan sa Sugbo nga si Nestor Archival aron maaprobahan ang Right-of-Way Certification alang sa pagtukod sa usa ka Pedestrian Overpass sa South Road Properties.
Sa usa ka suwat para kang Archival, gipasabot sa DPWH 7 nga ang overpass makaapekto sa duha ka luna sa yuta.
Ang 237-metro kuwadrado nga bahin sa property gipanag-iya sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang laing 143-metro kuwadrado nga bahin gipanag-iya sa Robinson Land Corporation (RLC).
Ang proyekto adunay kinatibuk-ang gitas-on nga 48.56 linear meters, gituyo aron mahatagan og luwas nga kalabangan ang mga pedestrian daplin sa Cebu South Coastal Road (CSCR).
Ang overpass gidisenyo aron mapalambo ang public service ug makasuporta sa pagtubo sa ekonomiya sa maong lugar.
Ang DPWH 7 ug RLC nagkasabot kaniadto nga ang RLC mohatag sa DPWH og Right-of-Way Agreement with Usufruct sulod sa gidugayon sa proyekto.
Ang DPWH niendosar og lima ka kopya sa Right-of-Way Certification ngadto sa mayor aron pirmahan.
Kining mga certification usa ka kinahanglanon aron ang proyekto makapadayon sa contract award stage.
Kon mahuman na ang proyekto, i-turn over kini sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo para sa maintenance. / EHP