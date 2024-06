SRP tunnel sirad-an para ayuhon sud sa 6 ka buwan

Magsugod karong Hulyo 17, 2024 ang unom ka buwan nga partial road closure sa Cebu South Road Properties (SRP) tunnel aron mahatagan og dalan alang sa pag-ayo tungod sa electrical ug structural issues.

Ang problema sa electrical wiring, daghang wa nagsiga nga suga, ug mga liki sa semento ang nakita atol sa ocular inspection sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ug sa kontraktor nga ZLREJ Trading and Construction niadtong Hunyo 13, 2024.

Si Kent Francesco Jongoy, legal officer sa Cebu City Transportation Office (CCTO), sa pakighinabi sa online news program sa SunStar Cebu nga “Beyond the Headlines,” niingon nga ang partial road closure, nga makita nga molungtad og unom ngadto sa pito ka buwan, magsugod human sa pag-host sa dakbayan sa Palarong Pambansa.

Ang partial road closure nagpasabot nga ang mga outer lane sa northbound ug southbound nga mga dalan sirad-an alang sa kontraktor sa pagbutang sa mga scaffoldings, samtang ang sulod nga mga lane biyaan nga bukas alang sa mga motorista nga maagian kanunay.

Matod ni Jongoy nga sila si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ug Konsehal James Anthony Cuenco, chairman sa komitiba sa transportasyon, wa nay laing mahimo gawas sa pagpatuman sa pagsira sa karsada alang sa kaluwasan sa publiko.

Matod usab niya nga giingnan siya sa kontraktor nga kabahin sa ilang sakop mao ang pagpintura og puti sa mga eskina aron mapalambo ang kahayag sa kahayag ug mas hayag pa ang tunnel.

Dugang niya nga human sa ins­peksyon, gimandoan ni Garcia ang kontraktor nga humanon ang pagpaayo sa suga sa dili pa ang Palarong Pambansa.

Matod niya nga dayag nga 30 ngadto sa 40 porsiyento na lang sa mga suga ang nagpabiling nag-andar.

Gimando usab ni Garcia ang usa ka moratorium nga magsuspende sa tanang construction work diin gihimo ang billeting ug sports events alang sa Palaro. / JPS