SSS dunay lakang aron tabangan ang mga trabahente, employers

Gitun-an karon sa Social Security System (SSS) ang mga pamaagi sa pagtabang aron maminusan ang kalisod sa trabahanteng Pilipino ug sa employers tungod sa nagpadayong kapiot sa ekonomiya gumikan sa pagsaka sa presyo sa gasolina tungod sa tensyon sa Middle East.
Lakip sa gitun-an mao ang posibleng loan moratorium o temporaryong paghunong sa bayad sa utang ug ang condonation o pagkanselar sa mga multa sa wala mabayrang kontribusyon.
Sa usa ka pamahayag, si SSS President ug Chief Executive Officer Robert Joseph de Claro nagkanayon nga ang ahensya naghimo og lawom nga feasibility study bahin sa maong mga inisyatiba.
Kini gidesinyo aron makahatag og dinaliang hinabang pinansyal nga dili mameligro ang pagdawat sa mga miyembro sa ilang mga benepisyo.
Usa sa mga lakang nga gikonsiderar mao ang temporaryong pagsuspinde sa pagbayad sa loan, nga makatabang sa pagpagaan sa pinansyal nga palas-anon sa minilyon ka mga miyembro sa SSS.
Dungan niini, ang pension fund nagtan-aw usab sa usa ka condonation program nga magtugot sa employers sa pagbayad sa ilang mga utang sa kontribusyon nga wala na’y multa.
Kini nga opsyon giisip nga importante alang sa mga negosyo nga naningkamot pa nga makabangon gikan sa mga pagbali-bali sa ekonomiya.
“These measures aim to ensure that members and employers can continue to participate in the system and access vital benefits without the added burden of penalties or loan repayments during difficult times,” matod ni de Claro.
Gisusi usab sa SSS ang posibilidad sa pag-uswag sa deadline sa pagbayad sa kontribusyon alang sa employers ug sa mga indibidwal nga nagbayad, aron mahatagan og dugang lugway sa pagtuman sa ilang obligasyon.
Giila ni De Claro ang mga hagit sa panalapi nga giatubang sa daghang Pilipino. Gipasiugdahan niya ang dobleng responsibilidad sa ahensya: ang paghatag og dinaliang tabang samtang gipanalipdan ang kalig-on sa pundo nga nagsilbi sa kapin 40 ka milyon nga mga miyembro sa tibuok nasod.
“We recognize the hardships many Filipinos are enduring. SSS remains committed to protecting the welfare of our members while ensuring the sustainability of the fund,” batbat ni De Claro.
Matod pa ni De Claro, gipakusgan usab sa ahensya ang ilang mga digital nga inisyatiba aron mapadali ang mga proseso sa administrasyon.
Kini nga mga paningkamot gilauman nga makapamenos sa kahasol sa pagsunod sa mga lagda ug makapaspas sa pagpatuman sa bisan unsang maaprobahan nga relief programs. / TPM / SunStar Philippines