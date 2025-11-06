SSS mipasalig og ‘quick access’ sa calamity loan

Bukas na ang Social Security System (SSS) sa aplikasyon alang sa ilang Calamity Loan Program (CLP) sa mga miyembro sa Cebu nga naapektuhan sa Bagyong Tino.
Nagtanyag sila og pinansyal nga tabang gikan sa Nobiyembre 6 hangtod Disyembre 5, 2025.
Si SSS president ug chief executive officer Robert Joseph Montes de Claro niingon nga ang programa nagtumong sa paghatag sa mga miyembro og dali nga pag-access sa emergency funds aron matubag ang ilang labing dinalian nga panginahanglan.
“We understand how life-changing the devastation brought by Typhoon Tino is to workers and their families in Cebu. Our priority is to provide immediate, accessible support to help them get back on their feet,” matod ni De Claro.
Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) una nang nagdeklara sa tanang 53 ka siyudad ug munisipyo sa Sugbo nga ubos sa state of calamity human niigo ang Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 4, nga nakaapekto sa kapin sa 200,000 ka pamilya ug 700,000 ka indibidwal, sumala sa unang mga banabana.
Ubos sa CLP, ang kwalipikado nga mga miyembro mahimong makahulam og hangtod sa P20,000 nga dunay siyete porsiyento nga tinuig nga interest rate.
Kini mahimong bayran sulod sa 24 ka bulan .
Ang mga aplikasyon kinahanglan nga i-file online pinaagi sa My.SSS portal
diin ang giaprobahan nga mga utang ikredito direkta sa disbursement account sa miyembro.
Aron ma-qualified ang mga miyembro kinahanglan nga nagpuyo o nagtrabaho sa usa ka lugar nga gideklara ubos sa state of calamity.
Dunay labing menos 36 ka binulan nga kontribusyon diin ang unom nabayran sulod sa miaging 12 ka bulan, dunay aktibo nga My.SSS online account, walay past due o restructured loans, wala pa nakakuha og bisan unsang final benefit sama sa retirement, ug wala pa moabot sa 65 anyos sa panahon sa aplikasyon. / KOC