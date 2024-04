SSS mitaho og P56B nga kontribusyong wa ma-remit

Ang Social Security System (SSS) nitaho og P56 bilyunes nga wala ma-remit nga kontribusyon sa SSS gikan sa mga delingkwenteng employer niadtong 2023.

Apan kining makapakurat nga numero usa ka 39 porsyento nga pag-ubos gikan sa P92 bilyunes nga kontribusyon nga wa nakolekta niadtong 2022, sumala sa state-run pension fund alang sa mga empleyado sa pribadong sektor.

Sa usa ka pamahayag, si SSS President and Chief Executive Officer Rolando Ledesma Macasaet nitumbok sa grabe nga pagkunhod sa wala makolekta nga mga kontribusyon sa walay hunong nga paggukod sa mga delingkwenteng amo, nga naglakip sa pagpasaka og mga kaso batok kanila sa korte, ug ang padayon nga pag-update sa mga rekord sa employers.

Sa miaging tuig, ang SSS nakadawat og mga saway human ang Commission on Audit nitawag sa pension fund tungod sa kapakyas sa pagkolekta og P92.49 bilyunes nga premium contributions, penalties ug danyos gikan sa 466,881 ka delingkwenteng employers.

Matod ni Macasaet nga ang SSS nisang-at og mga kaso batok sa 2,422 ka errant employers, kadaghanan niini nipili sa paghusay sa ilang mga delingkwensya sa hingpit o pinaagi sa installment, nga niresulta sa pagkolekta sa pundo nga record-high P1.37 bilyon niadtong 2023 gikan sa P1.15 bilyon sa 2022.

Human gisuportahan sa Korte Suprema ang katungod sa SSS sa paghimo og legal nga aksyon batok sa mga employer nga napakyas sa paghusay sa ilang mga delingkwente nga kontribusyon, si Macasaet niingon nga iyang gimando ang mas grabe nga Run After Contribution Evaders (Race) Campaign sa tibuok nasod.

Kaniadto, pinili lang nga mga branch office sa SSS ang nagpahigayon og Race campaigns, apan karong bag-o, matod ni Macasaet, iyang gi-require ang tanang branch offices sa SSS sa tibuok nasod nga ipahigayon ang kampanya sa ilang tagsa-tagsa ka lugar.

"We issued show cause orders or Notices of Violation to delinquent employers and instructed them to report to SSS within 15 days to settle their unpaid contributions and corresponding penalties or face legal consequences for violating RA 11199," matod ni Macasaet.