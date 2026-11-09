Starters sa 76ers mitiklo sa Bulls

Napagawas ni LeBron James ang labing maayo niyang duwa sukad sa iyang pagtapon sa Philadelphia aron tabangan ang 76ers sa pagbuntog sa hosts Chicago Bulls, 127-121, kagahapon, Lunes, Nobiyembre 9, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ang kanhi four-time MVP nimugna og 22 puntos, nga nagsilbi niyang bawi sa dili maayo niyang duwa atol sa dakong kapildihan sa 76ers sa niagi niining duwa batok sa Cleveland Cavaliers, 95-119.
Sama sa naandan, tanang starters sa 76ers pulos ningmugna og dobleng numero nga puntos pinangulohan ni Jaylen Brown, kinsa nipupo og 29 puntos.
Si Tyrese Maxey nidugang og 27 puntos alang sa 76ers, niamot og 18 puntos ug 10 rebounds si Joel Embiid samtang nihatag og 13 puntos si VJ Edgecombe.
“We have a lot of guys that’s been in situations, late-game situations, and we have a ‘no panic’ button,” matod ni James, kinsa maoy all-time leading scorer sa liga.
“We understand that we got to get stops on this end, but if teams make a run, we understand how to be calm on the other end as well,” dugang ni James.
Ang 76ers, nga ningsaka sa 9-2 nga rekord, nakahigayon pag-ilog sa labaw sa sayong bahin sa 2nd quarter ug wala na gyud nila buhii ang labaw hangtod na sa katapusang gutlo.
Adunay pipila ka mga higayon nga nakapanghulga ang Bulls sa hinapos nga bahin apan wala nila nakompleto ang misyon.
Ang Bulls, nga nahagbong sa 1-8 nga rekord, gipangulohan ni Josh Giddey pinaagi sa iyang 19 puntos ug 15 assists.
Aduna pa’y laing lima ka magduduwa ang Bulls nga nakamugna og dobleng numero nga puntos. / Gikan sa wires