Starters sa Heat misugba sa Hawks

Sa ikatulong sunodsunod nga duwa, gigamit na sab sa host Miami Heat ang tanan nilang starters sa ilang pagsugba sa Atlanta Hawks, 120-111, kagahapon, Huwebes, Oktubre 17, 2024, sa preseason sa National Basketball Association (NBA).

Gipangtumbok nga starters sa Heat mao sila si Terry Rozier, Tyler Herro, Jimmy Butler, Nikola Jovic ug Bam Adebayo.

Gipangulohan ni Butler ang Heat pinaagi sa iyang 24 puntos, niamot og 19 puntos si Herro, nihatag og pito ka puntos si Adebayo, nitunol og unom ka puntos si Rozier samtang nihatag og lima ka puntos si Jovic.

Sa tanang reserba sa Heat, si Haywood Highsmith maoy labing maayong nakaduwa ug niamot kini og 16 puntos alang sa kadaugan.

“Just getting that chemistry, just playing super hard on the ball, off the ball, defensively being connected,” matod ni Rozier.

“So no matter if it’s a back to back, trying to make up for it. We got a lot of guys just being active and stuff like that and feed off that energy.”

Ang Heat, nga nisaka sa 3-1 nga rekord, aduna pa’y usa nga nahabiling duwa sa preseason ug gituohang gamiton lang gihapon nila ang ilang tanang starters.

Ang Hawks, nga nisukarap sa 1-2 nga rekord, adunay lima ka mga magduduwa nga ningmugna og dobleng numero nga puntos nga gipangulohan sa 21 ni Jalen Johnson.

Sa laing mga duwa, ningdaog ang Chicago Bulls batok sa Minnesota Timberwolves, 125-123, Philadelphia 76ers batok Brooklyn Nets, 117-95, ug Detriot Pistons batok Cleveland Cavaliers, 108-92. / AP